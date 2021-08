Il durissimo scontro Giachetti-Fornaro alla Camera conferma le tensioni tra Leu-Pd e Italia viva – I video (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il doppio voto di fiducia protrattosi fino a notte fonda sulla Riforma della Giustizia della ministra Marta Cartabia, durante le dichiarazioni di voto prima del voto finale per il passaggio del testo al Senato, l’Aula di Montecitorio è divenuta teatro di un feroce scontro tra LeU e Italia viva. La miccia è stata innescata da un ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia sulla responsabilità diretta dei magistrati e sul quale il governo aveva dato parere contrario. A seguire Lega, Forza Italia e Coraggio Italia hanno annunciato l’astensione dal voto, essendo tra i promotori del ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il doppio voto di fiducia protrattosi fino a notte fonda sulla Riforma della Giustizia della ministra Marta Cartabia, durante le dichiarazioni di voto prima del voto finale per il passaggio del testo al Senato, l’Aula di Montecitorio è divenuta teatro di un ferocetra LeU e. La miccia è stata innescata da un ordine del giorno presentato da Fratelli d’sulla responsabilità diretta dei magistrati e sul quale il governo aveva dato parere contrario. A seguire Lega, Forzae Coraggiohanno annunciato l’astensione dal voto, essendo tra i promotori del ...

