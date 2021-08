"Ha molestato più donne": l'accusa della procuratrice contro Andrew Cuomo (Di martedì 3 agosto 2021) Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha “molestato sessualmente più donne”, comprese alcune dipendenti ancora in attività. Lo ha detto la procuratrice generale dello stato Letitia James, annunciando i risultati di un’indagine indipendente sulle accuse contro il potente democratico.“L’indagine indipendente ha concluso che il governatore Andrew Cuomo ha molestato sessualmente più donne e nel farlo ha violato la legge federale e statale”, ha detto la James in una conferenza stampa. Secondo James, l’indagine ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) Il governatore dello stato di New Yorkha “sessualmente più”, comprese alcune dipendenti ancora in attività. Lo ha detto lagenerale dello stato Letitia James, annunciando i risultati di un’indagine indipendente sulle accuseil potente democratico.“L’indagine indipendente ha concluso che il governatorehasessualmente piùe nel farlo ha violato la legge federale e statale”, ha detto la James in una conferenza stampa. Secondo James, l’indagine ha ...

HuffPostItalia : 'Ha molestato più donne': l'accusa della procuratrice contro Andrew Cuomo - Arianna42843157 : RT @fratotolo2: Il procuratore generale di New York: il governatore democratico “#Cuomo ha molestato sessualmente più donne” - leomau82 : RT @fratotolo2: Il procuratore generale di New York: il governatore democratico “#Cuomo ha molestato sessualmente più donne” - Stef77359537 : Il procuratore generale di New York ritiene che il governatore Cuomo abbia molestato sessualmente più donne… - GMarcuccio : RT @fratotolo2: Il procuratore generale di New York: il governatore democratico “#Cuomo ha molestato sessualmente più donne” -

Ultime Notizie dalla rete : molestato più Usa, la procuratrice di New York: "Il governatore Cuomo ha molestato diverse donne" ...ha detto ancora oggi James - l'inchiesta indipendente ha stabilito che il governatore ha molestato ...del nostro governo statale e getta luce sull'ingiustizia che può essere presente ai livelli più ...

Usa, procuratore New York: Cuomo ha molestato sessualmente più donne Secondo gli indizi emersi e raccolti in oltre 150 pagine di rapporto, Cuomo avrebbe "molestato ... Gli investigatori hanno intervistato 179 persone e esaminato più di 74.000 documenti, e - mail, testi e ...

"Ha molestato più donne": l'accusa della procuratrice contro Andrew Cuomo L'HuffPost ...ha detto ancora oggi James - l'inchiesta indipendente ha stabilito che il governatore ha...del nostro governo statale e getta luce sull'ingiustizia che può essere presente ai livelli...Secondo gli indizi emersi e raccolti in oltre 150 pagine di rapporto, Cuomo avrebbe "... Gli investigatori hanno intervistato 179 persone e esaminatodi 74.000 documenti, e - mail, testi e ...