Covid, la variante Delta ora è prevalente (Di martedì 3 agosto 2021) LA SITUAZIONE Trentaquattro casi di variante Delta su circa 50 campioni positivi sequenziati al laboratorio dello Spallanzani. In provincia di Latina dunque la mutazione asiatica del Covid circola ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021) LA SITUAZIONE Trentaquattro casi disu circa 50 campioni positivi sequenziati al laboratorio dello Spallanzani. In provincia di Latina dunque la mutazione asiatica delcircola ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cina ha registrato ieri altri 98 casi di Covid, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delt… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - MazzottaLuana : RT @FonteUfficiale: Un documento di un gruppo di scienziati che supporta il Governo inglese, segnala che non è da escludere l'emergere di u… - Peppe803 : RT @FonteUfficiale: Un documento di un gruppo di scienziati che supporta il Governo inglese, segnala che non è da escludere l'emergere di u… -