Coronavirus, salgono i contagi e aumenta anche la pressione sugli ospedali (Di mercoledì 4 agosto 2021) salgono i contagi Covid e aumenta anche la pressione sugli ospedali, con nuovi ingressi nelle terapie intensive e nei ricoveri. In cifre, nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 4.845 nuovi casi di Covid-19, in aumento rispetto al dato di ieri (3.190), mentre il totale dei contagiati dall'inizio pandemia, ammonta a 4.363.374. In aumento di 4 unità il dato relativo ai decessi: 27 contro i 23 di ieri mentre il totale delle vittime da inizio pandemia segna 128.115. È quanto si evince dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. In ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 4 agosto 2021)Covid ela, con nuovi ingressi nelle terapie intensive e nei ricoveri. In cifre, nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 4.845 nuovi casi di Covid-19, in aumento rispetto al dato di ieri (3.190), mentre il totale deiati dall'inizio pandemia, ammonta a 4.363.374. In aumento di 4 unità il dato relativo ai decessi: 27 contro i 23 di ieri mentre il totale delle vittime da inizio pandemia segna 128.115. È quanto si evince dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. In ...

Advertising

bb91687509 : RT @LucaGattuso: Salgono i ricoverati, oggi +135. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+terapia in… - ShootersykEku : Chi Non muore,si rivede alla 3° dose...Come #Israele, #RU e forse l'#Italia,, cioè i Paesi più vaccinati in diffico… - poetazzo : RT @LucaGattuso: Salgono i ricoverati, oggi +135. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+terapia in… - LucaGattuso : Salgono i ricoverati, oggi +135. In questi 2 grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto+ter… - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 94 nuovi casi e quattro persone in terapia intensiva. Il 50% dei contagi ha meno di 29 anni. Salgono a 22 i pazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Covid: in Calabria salgono positivi, un decesso Agenzia ANSA Marigliano, coronavirus: 3 nuovi casi. I dati dei comuni vicini MARIGLIANO Scende la curva dei contagi in Campania . Il tasso d'incidenza si attesta sul 5,17% mentre ieri era al 6,15% . Salgono i contagi nella nostra zona. Nella città di Marigliano, secondo i dati ...

Covid: vaccini, pass e quarantena. Nuove regole contro la variante Delta Dalla Gran Bretagna alla Germania, passando per gli Usa: come si stanno muovendo i Paesi per arginare la diffusione del virus ...

MARIGLIANO Scende la curva dei contagi in Campania . Il tasso d'incidenza si attesta sul 5,17% mentre ieri era al 6,15% . Salgono i contagi nella nostra zona. Nella città di Marigliano, secondo i dati ...Dalla Gran Bretagna alla Germania, passando per gli Usa: come si stanno muovendo i Paesi per arginare la diffusione del virus ...