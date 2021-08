Can Yaman ha scaricato Diletta Leotta: l’attore ha una nuova compagnia (Di martedì 3 agosto 2021) Il famosissimo attore turco Can Yaman ha scaricato la bella giornalista Diletta Leotta: l’uomo ha una nuova compagnia. Can Yaman, il famoso attore turco (via social)La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra davvero naufragata. Dopo le presentazioni in Turchia e le voci di un matrimonio che sembrava imminente, i due da tempo non compaiono più insieme neanche sui social. Ad avvalorare queste ipotesi, che non sono ancora state smentite dai due diretti interessati, anche il modo in cui le vacanze dei due stanno ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021) Il famosissimo attore turco Canhala bella giornalista: l’uomo ha una. Can, il famoso attore turco (via social)La storia d’amore tra Cansembra davvero naufragata. Dopo le presentazioni in Turchia e le voci di un matrimonio che sembrava imminente, i due da tempo non compaiono più insieme neanche sui social. Ad avvalorare queste ipotesi, che non sono ancora state smentite dai due diretti interessati, anche il modo in cui le vacanze dei due stanno ...

