Calciomercato Genoa, ecco Sirigu: l’ex Palermo arriva in rossoblu. I dettagli (Di martedì 3 agosto 2021) La compagine rossoblu ha annunciato in via ufficiale l'acquisto dell'estremo difensore campione d'Europa, arrivato al Grifone dal Torino Leggi su mediagol (Di martedì 3 agosto 2021) La compagineha annunciato in via ufficiale l'acquisto dell'estremo difensore campione d'Europa,to al Grifone dal Torino

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Ekuban domani sarà in Italia per visite mediche e firme con il @GenoaCFC: i dettagli dell'operazi… - DiMarzio : #Hernani vicino a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in #SerieA con il #Genoa - Gazzetta_it : Mercato Roma, preso Shomurodov dal Genoa: affare da 17,5 milioni ma in più tranche - Cucciolina96251 : RT @zazoomblog: Calciomercato Genoa ufficiale: preso Sirigu - #Calciomercato #Genoa #ufficiale: - Mediagol : Calciomercato Genoa, ecco Sirigu: l’ex Palermo arriva in rossoblu. I dettagli -