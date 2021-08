Cagliari, Nandez ha in testa solo l’Inter: l’affare non si sblocca (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato Cagliari: Nahitan Nandez ha in testa solo l’Inter, ma la trattativa tra le due squadre non si sblocca Non s’ha da fare, almeno per il momento, il matrimonio di Nahitan Nandez con l’Inter. Il centrocampista uruguaiano, come riporta La Gazzetta dello Sport, continua a pressare il Cagliari ad accelerare l’operazione, forte della promessa fattagli dal patron Tommaso Giulini prima di raggiungere la salvezza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Ora, però, con l’infortunio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Calciomercato: Nahitanha in, ma la trattativa tra le due squadre non siNon s’ha da fare, almeno per il momento, il matrimonio di Nahitancon. Il centrocampista uruguaiano, come riporta La Gazzetta dello Sport, continua a pressare ilad accelerare l’operazione, forte della promessa fattagli dal patron Tommaso Giulini prima di raggiungere la salvezza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Ora, però, con l’infortunio ...

