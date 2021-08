Attivista per i diritti umani trovato impiccato ad un albero in un parco a Kiev. Era scomparso da due giorni (Di martedì 3 agosto 2021) Un Attivista per i diritti umani è stato ritrovato impiccato ad un albero a Kiev, l’uomo risultava scomparso da due giorni ed era il responsabile della Casa Bielorussa in Ucraina, organizzazione benefica che si occupa di aiutare i cittadini bielorussi che vogliono scappare dal regime di Lukashenko. Attivista per i diritti umani trovato impiccato ad un albero Si chiamava Vitaly Shishov, aveva 26 anni ed era capo di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021) Unper iè stato riad un, l’uomo risultavada dueed era il responsabile della Casa Bielorussa in Ucraina, organizzazione benefica che si occupa di aiutare i cittadini bielorussi che vogliono scappare dal regime di Lukashenko.per iad unSi chiamava Vitaly Shishov, aveva 26 anni ed era capo di ...

