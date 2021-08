Attacco hacker, Green Pass, prenotazioni visite e vaccini: settimane per tornare alla normalità nel Lazio (Di martedì 3 agosto 2021) “Attacchi hacker? Ne subiamo centinaia ogni giorno, ma non di questa portata”. Lo spiega in un’intervista al Corriere della Sera Vittorio Gallinella, direttore dei sistemi infrastrutturali di LazioCrea. “Stiamo decrittando, è la controffensiva al malware, è l’unico modo per evitare riscatti o simili, ma ci vuole tempo”, spiega l’ingegnere elettronico esperto di Cybersecurity e Information Technology nella Pubblica amministrazione. “Ci vorranno settimane di lavoro per uscirne, dobbiamo esportare interi database ma a settori”, ammette Gallinella che conferma la sicurezza dei dai sanitari, non toccati dall’Attacco: “Nessuno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) “Attacchi? Ne subiamo centinaia ogni giorno, ma non di questa portata”. Lo spiega in un’intervista al Corriere della Sera Vittorio Gallinella, direttore dei sistemi infrastrutturali diCrea. “Stiamo decrittando, è la controffensiva al malware, è l’unico modo per evitare riscatti o simili, ma ci vuole tempo”, spiega l’ingegnere elettronico esperto di Cybersecurity e Information Technology nella Pubblica amministrazione. “Ci vorrannodi lavoro per uscirne, dobbiamo esportare interi database ma a settori”, ammette Gallinella che conferma la sicurezza dei dai sanitari, non toccati dall’: “Nessuno ...

