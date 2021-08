AMICI | RAIMONDO TODARO NUIOVO PROF DI BALLO

(Di martedì 3 agosto 2021) Pochi giorni faha annunciato l’addio a Ballando con le Stelle. Nel frattempo, si sono aperte varie ipotesi su quale possa essere il suo futuro televisivo, una tra tutte la partecipazione comedi, la quale sembra prendere luce nelle ultime ore. Secondo il portale Dagospia,saràdella nuova edizione di, in partenza il prossimo 18 settembre alle 14:10 su Canale5. Varie le novità del talent, infatti oltre alla presenza del ballerino siciliano, ritroveremo confermato il resto dei ...

...del cast riconfermato con il probabile ingresso in squadra diTodaro , adesso giungono novità interessanti con l'uscita di scena di uno dei protagonisti della passata edizione: Arisa .......edizione di. 'Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa', scrive Candela, con Lorella Cuccarini 'spostata' dal banco del ballo a quello del canto e la novità...Nella rubrica “Candela Flash“, infatti, possiamo leggere quanto segue: “Amici, si cambia. La strampalata Arisa ... Ci stiamo riferendo a Raimondo Todaro. Il ballerino, infatti, dovrebbe diventare ...Grandi cambiamenti in arrivo ad Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Gli ultimi retroscena s ...