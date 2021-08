Amici 21, Arisa non ci sarà: Maria De Filippi l’ha già sostituita! (Di martedì 3 agosto 2021) Maria De Filippi, produttrice e conduttrice del programma, ha sostituito Arisa: la cantante non farà parte dei professori di Amici 21! Arisa e Lorella Cuccarini nella scorsa edizione di Amici (via social)Il futuro di Arisa e quello di Amici di Maria De Filippi non si incroceranno. Stando a quanto ha riferito Dagospia, infatti, la nota cantante non farà parte dei professori del programma. Dopo una stagione ricca di emozioni, con il trionfo di Giulia Stabile, che l’ha vista protagonista in coppia con Lorella ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021)De, produttrice e conduttrice del programma, ha sostituito: la cantante non farà parte dei professori di21!e Lorella Cuccarini nella scorsa edizione di(via social)Il futuro die quello didiDenon si incroceranno. Stando a quanto ha riferito Dagospia, infatti, la nota cantante non farà parte dei professori del programma. Dopo una stagione ricca di emozioni, con il trionfo di Giulia Stabile, chevista protagonista in coppia con Lorella ...

Advertising

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - davidemaggio : Ecco i prof di Amici 21 Fuori Arisa, dentro Todaro. Cuccarini cambia categoria. - scemimerd : “mamma come professori ad amici quest’anno nel canto al posto di Arisa ci sarà la Cuccarini” “ma chest nu facev a b… - siryatripoli : RT @Hocambiatoipia2: @iam_cornelia01 Serve dimostrare che stiamo facendo un casino perché arisa non ci sarà ad amici #zerbisa - Hocambiatoipia2 : @iam_cornelia01 Serve dimostrare che stiamo facendo un casino perché arisa non ci sarà ad amici #zerbisa -