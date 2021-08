Zingaretti: «Attacchi ancora in corso, è terrorismo. Non trattiamo nessun riscatto» – Il video (Di lunedì 2 agosto 2021) «Il Lazio è vittima di un’offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale»: a dirlo in conferenza stampa il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo il violento attacco hacker che domenica ha colpito il Ced (Centro Elaborazione Dati) regionale del Lazio. «Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi Attacchi di stampo terroristico», ha detto Zingaretti, specificando che «gli Attacchi sono ancora in corso» e che «la situazione molto è seria e molto grave», spiegando che nella notte c’è stato un altro attacco ma è stato respinto ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) «Il Lazio è vittima di un’offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale»: a dirlo in conferenza stampa il presidente della Regione Lazio, Nicola, dopo il violento attacco hacker che domenica ha colpito il Ced (Centro Elaborazione Dati) regionale del Lazio. «Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questidi stampo terroristico», ha detto, specificando che «glisonoin» e che «la situazione molto è seria e molto grave», spiegando che nella notte c’è stato un altro attacco ma è stato respinto ...

Advertising

ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: 'Gli attacchi hacker sono ancora in corso. La situazione è molto seria e molto grave', ha detto il presidente della Regio… - Dome689 : RT @Open_gol: Gli attacchi sono ancora in corso, spiega Zingaretti - Open_gol : Gli attacchi sono ancora in corso, spiega Zingaretti - Agenzia_Ansa : 'Gli attacchi hacker sono ancora in corso. La situazione è molto seria e molto grave', ha detto il presidente della… - Agenpress : Regione Lazio. Zingaretti, attacchi hacker continuano. Dati finanziari e bilancio tutto ok -