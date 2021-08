Vi ricordate la signora coatta di Ciao Darwin? Il suo discorso da brividi (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate la signora coatta di Ciao Darwin della puntata di Ieri vs Oggi? Ecco perchè era diventata famosa ed il video del suo discorso. È passato alla storia il discorso della signora coatta di Ciao Darwin, una anziana signora che ha zittito i giovani nella puntata in cui si sfidavano Ieri vs Oggi, ossia Leggi su youmovies (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Viladidella puntata di Ieri vs Oggi? Ecco perchè era diventata famosa ed il video del suo. È passato alla storia ildelladi, una anzianache ha zittito i giovani nella puntata in cui si sfidavano Ieri vs Oggi, ossia

Advertising

AnimaTantra : RT @Veruska89835965: Ricordate la signora di Mondello che diceva :'Non ce n'è Coviddi...'Presa x il culo a morte, sicuri nn fosse l'unica c… - Veruska89835965 : Ricordate la signora di Mondello che diceva :'Non ce n'è Coviddi...'Presa x il culo a morte, sicuri nn fosse l'unic… - cammarata_lee : @spighissimo Vi ricordate quella signora che cantava MENO MALE CHE SILVIO C'È? Ecco il livello è quello. MENO MALE CHE RENZI C'È.....?????????? - ettore_raimondo : Qual'è la sigla di una serie televisiva che vi ricordate con piacere? Io per esempio ricordo con piacere le sigle d… - ih8freddie : ho detto “signora chiedo scusa ma come si permette di dare del tu? È più anziano di lei e peraltro mi è parso di ca… -