Un papà single adotta un bambino orfano: oggi è un campione olimpionico (Di lunedì 2 agosto 2021) via: today.com Quando l'amore dei genitori supera ogni avversità immagine: Instagram / jordanpiseywindle Se pensate che oggi che le adozioni internazionali sono solo poco più di 5000 in tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : papà single Un papà single adotta un bambino orfano: oggi è un campione olimpionico Jordan, infatti, è stato adottato quando aveva 18 mesi da un padre single omosessuale - Jerry - che ... Certo papà Jerry non ha avuto vita facile, ma durante queste Olimpiadi è diventato il simbolo di ...

Luca Trapanese: vi racconto la mia vita di papà single e innamorato Italia che Cambia Jordan, infatti, è stato adottato quando aveva 18 mesi da un padre single omosessuale - Jerry - che ... Certo papà Jerry non ha avuto vita facile, ma durante queste Olimpiadi è diventato il simbolo di ...