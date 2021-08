Tokyo 2020, record di ascolti su Rai 2 per le medaglie d’oro di Jacobs e Tamberi (Di lunedì 2 agosto 2021) Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs ieri hanno scritto la storia dell’atletica leggera italiana conquistando la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri. Tutta Italia si è congratulata con gli azzurri per queste straordinarie imprese, che su Rai 2 hanno fatto registrare un record di ascolti. La finale della gara di salto in alto con Tamberi, alle 14.43, è stata seguita da 6 milioni 605 mila spettatori con il 44,2% di share, mentre la finale di gara dei 100 metri con Jacobs, alle ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Gianmarcoe Marcellieri hanno scritto la storia dell’atletica leggera italiana conquistando la medagliaai Giochi Olimpici dirispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri. Tutta Italia si è congratulata con gli azzurri per queste straordinarie imprese, che su Rai 2 hanno fatto registrare undi. La finale della gara di salto in alto con, alle 14.43, è stata seguita da 6 milioni 605 mila spettatori con il 44,2% di share, mentre la finale di gara dei 100 metri con, alle ...

