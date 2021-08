Tokyo 2020, calcio: risultati e classifiche (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutto pronto per i tornei di calcio maschile e femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Calciatori e calciatrici scenderanno in campo per rappresentare il proprio paese e per provare a portare a casa una medaglia. Purtroppo l’Italia non sarà ai nastri di partenza in nessuno dei due tornei, ma è comunque garantita la presenza di ottime squadre e gare molto avvincenti. Ecco i risultati e le classifiche dei tornei intercontinentali. TORNEO MASCHILE classifiche GRUPPO A GIAPPONE 9 MESSICO 6 FRANCIA 3 SUDAFRICA 0 GRUPPO B COREA DEL SUD 6 NUOVA ZELANDA 4 ROMANIA 4 HONDURAS 3 GRUPPO C SPAGNA ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutto pronto per i tornei dimaschile e femminile delle Olimpiadi di. Calciatori e calciatrici scenderanno in campo per rappresentare il proprio paese e per provare a portare a casa una medaglia. Purtroppo l’Italia non sarà ai nastri di partenza in nessuno dei due tornei, ma è comunque garantita la presenza di ottime squadre e gare molto avvincenti. Ecco ie ledei tornei intercontinentali. TORNEO MASCHILEGRUPPO A GIAPPONE 9 MESSICO 6 FRANCIA 3 SUDAFRICA 0 GRUPPO B COREA DEL SUD 6 NUOVA ZELANDA 4 ROMANIA 4 HONDURAS 3 GRUPPO C SPAGNA ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - feliziani_greta : RT @rxncore: DOPO TRE MEDAGLIE DI LEGNO A TRE DIVERSE OLIMPIADI, DOPO UN TENDINE D’ACHILLE ROTTO, DOPO LA POSITIVITÀ AL COVID, VANESSA FERR… - _halseymanic : RT @rxncore: DOPO TRE MEDAGLIE DI LEGNO A TRE DIVERSE OLIMPIADI, DOPO UN TENDINE D’ACHILLE ROTTO, DOPO LA POSITIVITÀ AL COVID, VANESSA FERR… -