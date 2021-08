Su riforma giustizia voto di fiducia nella notte, domani l'ok (Di lunedì 2 agosto 2021) Il voto di fiducia alla riforma della giustizia arriverà durante la notte. Alla Camera infatti si voterà sui due maxiemendamenti al ddl delega di riforma del processo penale presentati ieri dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildialladellaarriverà durante la. Alla Camera infatti si voterà sui due maxiemendamenti al ddl delega didel processo penale presentati ieri dal ...

Advertising

Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - fattoquotidiano : Dopo l’approvazione della riforma della Giustizia, il sentimento nel centrodestra è quello di chi ha capito che, co… - ZenatiDavide : Riforma Cartabia, Conte ha ridotto il danno ma l’impianto resta pericoloso e il metodo pessimo: Nemmeno gli spiriti… - paolocristallo : RT @paolocristallo: Riforma della giustizia, Conte: “Compromesso al ribasso? Falso, per tre quarti l’impianto è quello della Bonafede. Le a… -