Settebello, è 5 - 5 con l'Ungheria. Primi nel girone in attesa di Grecia - Usa (Di lunedì 2 agosto 2021) Si chiude in parità 5 - 5 contro l'Ungheria campione d'Europa l'ultima partita del Settebello nel girone A del torneo olimpico. Ungheresi sempre avanti e azzurri che riacciuffano il risultato nel ...

Coninews : OLEEEEEE! ???????Il Settebello offre una prova di forza contro i padroni di casa del Giappone sconfitti con il punt… - Eurosport_IT : SETTEBELLO IMBATTUTO ????? Pareggio in rimonta anche contro l'Ungheria: girone chiuso da imbattuti e accesso ai quar… - ItaliaTeam_it : 21 GOL PER COMINCIARE! ?? ?? ?? Settebello sul velluto nel primo match a #Tokyo2020. Battuto con un pirotecnico 21-2… - sportface2016 : #Pallanuoto, questo Settebello non muore mai: acciuffata l'#Ungheria, girone chiuso da imbattuti #Tokyo2020… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima giornata del girone eliminatorio #ANSA -