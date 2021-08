(Di lunedì 2 agosto 2021) Sempre più tensioni a, stavolta nella zona di Tor. I residenti delle periferie della Capitale continuano a chiedere sicurezza. Ma dal Campidoglio non arrivano segnali e le paure crescono. Gliin azione nel quartiere hanno sorpreso unmentre, con un accendino,va unalle sterpaglie. Il tutto in via Michele Pantanella. Il giovane gambiano ha preso la via della fuga alla vista dei poliziotti. E ha continuato imperterrito a bruciare la vegetazione durante l’inseguimento. Tor, la furia dell’Le ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Roma: immigrato appicca un incendio a Tor Vergata e aggredisce gli agenti a bastonate - SecolodItalia1 : Roma: immigrato appicca un incendio a Tor Vergata e aggredisce gli agenti a bastonate - Cito40475186 : ABBIAMO SCOVATO IL COMUNISTA CHE HA AGGREDITO LA RAGAZZA ITALIANA ( con madre CUBANA) a ROMA, RISULTA CHE È UN IMMI… - prestia_fabio : RT @ilgiornale: La vittima, un immigrato marocchino, è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale San Camillo in codice rosso. L’uomo… - aconfal : RT @ilgiornale: La vittima, un immigrato marocchino, è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale San Camillo in codice rosso. L’uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma immigrato

Secolo d'Italia

... non è l'Italia patinata dei grandi poli urbani (leggi: Milano, un po'e Torino); è un'Italia ... non " meglio essere chiari " per (inesistenti) doti genetiche, ma perché l', per farcela, ...Eugenio Albamonte, sostituto procuratore died ex presidente Anm, è nella nutrita schiera di ...che potrebbero essere semplici illeciti amministrativi? Ha senso andare in Aula per l'che ...Un altro simpatizzante leghista pistolero, dopo la tragedia di Voghera, in cui l'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici ha ucciso un immigrato. Stavolta un consigliere comunale di 48 ...Pensava fosse amore ed invece era un calesse . Pieno di violenza, umiliazioni e maltrattamenti. Un immigrato ghanese , Omar P., di ventinove ...