«Quando conobbi Tamberi pensai fosse pazzo. Essere insieme sul tetto del mondo è un sogno» (Di lunedì 2 agosto 2021) «L'oro a pari merito? Ci siamo guardati negli occhi con Gimbo, non è servito usare parole. Eravamo in gara da tre ore, è uno dei miei migliori amici e abbiamo avuto lo stesso infortunio. Essere insieme sul tetto del mondo è un sogno. E poi, two is better than one». QUANTE EMOZIONI! Si, Gimbo! Hai appena vinto l'oro, è tutto vero! #HomeOfTheOlympics #Tokyo2020 #Athletics #HighJump #Tamberi #ItaliaTeam #Gold pic.twitter.com/P3YxthPIES — Eurosport IT (@Eurosport IT) August 1, 2021 Sono la parole di Mutaz Barshim, il qatariota arrivato ex aequo con Tamberi nel salto

