«Pam & Tommy»: Lily James annuncia la fine delle riprese (Di lunedì 2 agosto 2021) Le foto sono state pubblicate da Lily James. «Spariamoci una posa», ha scritto online l'attrice, scelta con Sebastian Stan per interpretare Pamela Anderson in Pam & Tommy. La serie televisiva, di cui la James ha annunciato domenica la fine delle riprese, dovrebbe essere una commedia: qualcosa che racconti con leggerezza come sia nato e come sia arrivato in rete il sextape che Anderson e Tommy Lee girarono durante la prima notte di nozze. https://twitter.com/badpostslily/status/1420225025387507712

