Nandez in arrivo a Milano: ecco la sua storia postata su Instagram (Di lunedì 2 agosto 2021) Nahitan Nandez è sempre più nerazzurro, come mostra la storia postata su Instagram il centrocampista uruguaiano è in volo: previsto uno scalo a Madrid e poi l'arrivo a Milano. Confermato quanto raccontato nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio su Twitter: #Nandez ha due voli bloccati per l'Italia nelle prossime 48-72 ore. Vuole solo l'#Inter — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 30, 2021 Foto: Instagram personale Nandez L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter con ansia. Ripetiamolo. Prima scelta. Domani vertice. L’infortunio di #Rog è doloroso, ma… - Lautaro79772178 : RT @PierinoSuperTru: ??#NANDEZ IN ARRIVO IN ITALIA?? Ci vive. Ci vive porco boia. - Fracal971 : RT @Strow_Mania: La telecronaca minuto per minuto durante l'estate da campioni d'italia per l'arrivo di Nandez dal Cagliari quasi retrocess… - vtdm90 : RT @Strow_Mania: La telecronaca minuto per minuto durante l'estate da campioni d'italia per l'arrivo di Nandez dal Cagliari quasi retrocess… - PierinoSuperTru : ??#NANDEZ IN ARRIVO IN ITALIA?? Ci vive. Ci vive porco boia. -