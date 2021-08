Le arcane visioni di Lino Frongia

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il Mart di Rovereto offre l'occasione per ammirare le opere dell'artista emiliano, tra rimandi alla grande pittura classica, ritratti quasi psicoanalitici e suggestioni oniriche che rivelano l'animo umano. Tra le esperienze più complesse, radicali e difficili della pittura italiana dell'ultimo trentennio (un tempo sufficiente per un riposato benché arduo giudizio), singolare è quella, ancora esoterica e clandestina, di. Se ne conoscono i virtuosismi che gli hanno portato una facile e prevedibile ammirazione: le mirabili, calde (mai meccaniche) copie di maestri antichi, la originale produzione neoclassica per Gianni Versace. A giudicare da ...