Jacobs dichiara essere solo nato in Texas e per Vox «stronca lo ius soli» (Di lunedì 2 agosto 2021) Non abbiamo nemmeno finito di parlare dell’articolo di Vox con assurde allusioni alle origini di Marcell Jacobs e alla potenza della «razza», che il portale online ne pubblica un altro. Il riferimento in questo secondo articolo è alle dichiarazioni di Jacobs sulla sua sola nascita in Texas e questo, per chi ha scritto l’articolo, sarebbe uno schiaffo alla sinistra che lo vuole «arruolare come immigrato». LEGGI ANCHE > Ma si può scrivere un articolo su Jacobs con questo titolo? Le dichiarazioni di Jacobs sulla nascita L’errore numero uno che compie chi contribuisce alla ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 agosto 2021) Non abbiamo nemmeno finito di parlare dell’articolo di Vox con assurde allusioni alle origini di Marcelle alla potenza della «razza», che il portale online ne pubblica un altro. Il riferimento in questo secondo articolo è allezioni disulla sua sola nascita ine questo, per chi ha scritto l’articolo, sarebbe uno schiaffo alla sinistra che lo vuole «arruolare come immigrato». LEGGI ANCHE > Ma si può scrivere un articolo sucon questo titolo? Lezioni disulla nascita L’errore numero uno che compie chi contribuisce alla ...

Advertising

MatteoBandit2 : @GiacomoPetrell4 Non è abbastanza nero, né abbastanza straniero, il PD si dichiara insoddisfatto. Averne di italian… - MAIKI76432102 : 'Sulla faccenda #Jacobs #iussoli voglio vederci chiaro' dichiara il senatore leghista Toni #Iwobi - 602chica : RT @galatacla: Fred Kerley, era convinto di poter succedere a Bolt, anche se viene dai 400mt. Sorpreso dall'inopinata sconfitta dichiara, l… - galatacla : Fred Kerley, era convinto di poter succedere a Bolt, anche se viene dai 400mt. Sorpreso dall'inopinata sconfitta di… - DomenicoZaccara : RT @saraellex: Storia di Jacobs: nasce per puro caso in Texas dopo neanche un mese i genitori si separano e la madre va a Desenzano del Gar… -