Giustizia, Conte imbufalito: alla Camera perde già 40 grillini. Incognita sulla fiducia (Di lunedì 2 agosto 2021) Primo esame da leader da dimenticare per Giuseppe Conte. La riforma Cartabia è giunta ieri alla Camera ma l’attenzione era tutta per il comportamento della pattuglia cinquestelle. ll Movimento, come era prevedibile, si è sfaldato sulla riforma della Giustizia. Fughe e defezioni tra i grillini danno la misura del caos interno. Perché se il risultato complessivo era chiaro – il testo “blindato” voluto da Draghi non poteva rischiare nulla- sotto i riflettori era lui, Conte atteso all’esame dell’aula come prima prova di tenuta parlamentare dopo il «sì» grillino ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Primo esame da leader da dimenticare per Giuseppe. La riforma Cartabia è giunta ierima l’attenzione era tutta per il comportamento della pattuglia cinquestelle. ll Movimento, come era prevedibile, si è sfaldatoriforma della. Fughe e defezioni tra idanno la misura del caos interno. Perché se il risultato complessivo era chiaro – il testo “blindato” voluto da Draghi non poteva rischiare nulla- sotto i riflettori era lui,atteso all’esame dell’aula come prima prova di tenuta parlamentare dopo il «sì» grillino ...

Advertising

LegaSalvini : Maurizio Belpietro: 'Pur di restare al potere, il Movimento 5 Stelle è stato in grado di rimangiarsi tutte le rifor… - petergomezblog : Giustizia, dopo la crisi sfiorata e l’accordo in extremis al via i lavori alla Camera: verso il voto martedì. E Con… - LegaSalvini : Maurizio Belpietro: 'Pur di restare al potere, il Movimento è stato in grado di rimangiarsi tutte le riforme di que… - CarloneDaniela : RT @BiwiMobu: ++ CON-TE MAI ++ L'avvocaticchio confessa che il Movimento5Servi è ormai colluso con i delinquenti ambientali: 'L'impianto… - sabrina07062011 : RT @AquilaReale19: ++ CON-TE MAI ++ L'avvocaticchio col kleenex confessa involontariamente che il suo Movimento5Servi è ormai colluso con… -