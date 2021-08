Giroud: “Per me è un onore giocare al Milan, è un sogno che diventa realtà” (Di lunedì 2 agosto 2021) Olivier Giroud, neo attaccante del Milan, è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del francese. “Quando ero un ragazzino guardavo l’Arsenal per i francesi e il Milan. Per me è stata una grande opportunità giocare per questi due team. Quando ero giovane guardavo Papin e Shevchenko, di cui sono diventato amico e con cui ho parlato del mio futuro. Ho chiaramente guardato anche Van Basten che è stata una leggenda di questo club. Per me è un onore giocare in questo club in cui hanno giocato tantissime leggende. Quando mi ha ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Olivier, neo attaccante del, è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del francese. “Quando ero un ragazzino guardavo l’Arsenal per i francesi e il. Per me è stata una grande opportunitàper questi due team. Quando ero giovane guardavo Papin e Shevchenko, di cui sonoto amico e con cui ho parlato del mio futuro. Ho chiaramente guardato anche Van Basten che è stata una leggenda di questo club. Per me è unin questo club in cui hanno giocato tantissime leggende. Quando mi ha ...

