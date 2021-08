Death’s Door: versione Nintendo Switch è molto richiesta, gli sviluppatori commentano – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 2 agosto 2021) La versione Nintendo Switch di Death’s Door è molto richiesta e gli sviluppatori, ben consci della cosa, commentano la questione.. Acid Nerve ha da poco pubblicato Death’s Door, un gioco d’avventura e d’azione in stile dungeon-crawling. Il gioco ha ottenuto successo, pur essendo stato pubblicato “solo” su PC e console Xbox. Gli appassionati lo vorrebbero anche su altre piattaforme, in primis Nintendo Switch. Vediamo il commento degli autori. Mark Foster di ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladie gli, ben consci della cosa,la questione.. Acid Nerve ha da poco pubblicato, un gioco d’avventura e d’azione in stile dungeon-crawling. Il gioco ha ottenuto successo, pur essendo stato pubblicato “solo” su PC eXbox. Gli appassionati lo vorrebbero anche su altre piattaforme, in primis. Vediamo il commento degli autori. Mark Foster di ...

