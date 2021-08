Cosa ha detto davvero il Washington Post su Jacobs (Di lunedì 2 agosto 2021) La narrazione italiana, affamata di successi dopo questa estate magica del 2021 (almeno dal punto di vista sportivo), si sta spingendo un po’ troppo oltre nell’individuare – nelle narrazioni altrui – elementi di contrasto, che si tende subito a estremizzare. Così, oggi, viene riportato un articolo del Washington Post su Jacobs che, stando a quanto riportato dai giornali italiani, avanzerebbe dei sospetti di doping sulla medaglia d’oro olimpica di Tokyo 2020. È davvero così? Assolutamente no. Il Washington Post parla di Jacobs come di un «Obscure Italian from Texas», ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 agosto 2021) La narrazione italiana, affamata di successi dopo questa estate magica del 2021 (almeno dal punto di vista sportivo), si sta spingendo un po’ troppo oltre nell’individuare – nelle narrazioni altrui – elementi di contrasto, che si tende subito a estremizzare. Così, oggi, viene riportato un articolo delsuche, stando a quanto riportato dai giornali italiani, avanzerebbe dei sospetti di doping sulla medaglia d’oro olimpica di Tokyo 2020. Ècosì? Assolutamente no. Ilparla dicome di un «Obscure Italian from Texas», ...

