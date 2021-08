Chi è Vanessa Ferrari, l’azzurra argento a Tokyo a 30 anni (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) – Vanessa Ferrari vince la medaglia d’argento nel corpo libero a Tokyo 2020 ed entra nella storia della ginnastica azzurra. Un sogno che la campionessa di Orzinuovi realizza a 30 anni e alla sua quarta partecipazione ai Giochi, dopo una carriera ricca di successi ma anche segnata da infortuni e delusioni. Soprannominata la ‘Farfalla di Orzinuovi’ o ‘la Cannibale’, Vanessa Ferrari ha cominciato a praticare la ginnastica all’età di 7 anni. Il suo primo tecnico, Enrico Casella, è ancora oggi il suo allenatore. Gareggia per il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) (Adnkronos) –vince la medaglia d’nel corpo libero a2020 ed entra nella storia della ginnastica azzurra. Un sogno che la campionessa di Orzinuovi realizza a 30e alla sua quarta partecipazione ai Giochi, dopo una carriera ricca di successi ma anche segnata da infortuni e delusioni. Soprannominata la ‘Farfalla di Orzinuovi’ o ‘la Cbale’,ha cominciato a praticare la ginnastica all’età di 7. Il suo primo tecnico, Enrico Casella, è ancora oggi il suo allenatore. Gareggia per il ...

