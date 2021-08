Apex Legends contro i cheater | bannati più di 2 000 account negli ultimi giorni

(Di lunedì 2 agosto 2021) Respawn Entertainment neiscorsi ha lavorato sodo per scovare i. Sono infatti 2.086 i giocatori che sono statida, per aver abbandonato regolarmente partite che avrebbero potuto abbassare il proprio ranking, o per aver utilizzato un bug o cheat durante il matchmaking. Per quanto riguarda il bug del matchmaking, i dettagli non sono stati divulgati, ma sappiamo che si tratta di una tecnica che consente ai giocatori di alto livello di entrare nelle lobby di livello Bronzo per semplificarsi la vita. È stato Conor Ford, che si occupa di questi argomenti presso Respawn, che ha ...

ha appena annunciato di aver appena sospeso più di 2000 cheater , che hanno abusato di un exploit per non perdere punti e rimanere nelle zone alte della classifica. La notizia che però ha ...Altre grandi produzioni, come Call of Duty: Warzone o, hanno guardato al successo di Fortnite per costruire il loro, cavalcandone l'onda senza però riuscire a disinnescare il ...A poche ore dalla stagione 10 di Apex Legends, scopriamone insieme le novità principali in questo speciale sul battle royale di Respawn Entertainment.. È stata una lunga cavalcata quella di Apex ...Apex Legends banna i cheater. In prima linea per la lotta ai furbetti che limitano l'esperienza online dei giocatori ...