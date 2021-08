Ancora ondate di caldo per questo mese di agosto 2021 (Di lunedì 2 agosto 2021) Le previsioni per i prossimi giorni sia al centro che al nord Italia. questo caldo anomalo ci darà un po’ di tregua nel mese di agosto? Per i prossimi giorni di inizio agosto i meteorologi hanno previsto una lieve pausa dal caldo intenso. Le temperature al di sopra della media ci daranno tregua per alcuni giorni, ma poi torneranno a risalire. A causa di un vortice di bassa pressione tra la Scandinavia occidentale e il Regno Unito, ci saranno fenomeni temporaleschi soprattutto al nord, che in questi giorni ad esempio hanno diviso in due l’Italia dal punto di vista meteorologico, ... Leggi su zon (Di lunedì 2 agosto 2021) Le previsioni per i prossimi giorni sia al centro che al nord Italia.anomalo ci darà un po’ di tregua neldi? Per i prossimi giorni di inizioi meteorologi hanno previsto una lieve pausa dalintenso. Le temperature al di sopra della media ci daranno tregua per alcuni giorni, ma poi torneranno a risalire. A causa di un vortice di bassa pressione tra la Scandinavia occidentale e il Regno Unito, ci saranno fenomeni temporaleschi soprattutto al nord, che in questi giorni ad esempio hanno diviso in due l’Italia dal punto di vista meteorologico, ...

