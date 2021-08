Al mercato è tempo di peperoni (Di lunedì 2 agosto 2021) Bergamo. Sono i peperoni il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia ve n’è un’abbondante disponibilità con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Si può trovare molto raccolto con origine estera (soprattutto olandese), acquistabile con le quotazioni più basse fra quelle registrate in tutta la stagione finora, ma anche tanta merce italiana proveniente da differenti areali produttivi. Gli approvvigionamenti arrivano in modo particolare da Piemonte e Veneto, ma anche dalle regioni centro-meridionali: poter contare su quantitativi significativi porta il valore di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia ve n’è un’abbondante disponibilità con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Si può trovare molto raccolto con origine estera (soprattutto olandese), acquistabile con le quotazioni più basse fra quelle registrate in tutta la stagione finora, ma anche tanta merce italiana proveniente da differenti areali produttivi. Gli approvvigionamenti arrivano in modo particolare da Piemonte e Veneto, ma anche dalle regioni centro-meridionali: poter contare su quantitativi significativi porta il valore di ...

