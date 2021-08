Tuffi, Olimpiadi Tokyo: Shi Tingmao domina i tre metri ed è ancora oro. Argento Han, bronzo Palmer, delude Abel (Di domenica 1 agosto 2021) Shi Tingmao si conferma la regina dell’individuale dai tre metri. La campionessa cinese conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e bissa quello conquistato già cinque anni fa a Rio. Shi Tingmao ripete anche la doppietta da un’edizione dei Giochi all’altra, visto che si è messa al collo sia quest’anno che nel 2016 l’oro anche nel sincro. Un successo annunciato, visto il dominio della cinese tra preliminari e semifinale. Concorrenza sbaragliata anche in finale, con Shi Tingmao che ha ottenuto un punteggio totale di 383.50, oltre quaranta in più di tutte le sue avversarie. Una gara ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Shisi conferma la regina dell’individuale dai tre. La campionessa cinese conquista la medaglia d’oro alledie bissa quello conquistato già cinque anni fa a Rio. Shiripete anche la doppietta da un’edizione dei Giochi all’altra, visto che si è messa al collo sia quest’anno che nel 2016 l’oro anche nel sincro. Un successo annunciato, visto il dominio della cinese tra preliminari e semifinale. Concorrenza sbaragliata anche in finale, con Shiche ha ottenuto un punteggio totale di 383.50, oltre quaranta in più di tutte le sue avversarie. Una gara ...

