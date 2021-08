Tokyo 2020, Mei: “Jacobs e Tamberi in un’altra dimensione, stiamo riscrivendo la storia” (Di domenica 1 agosto 2021) ‘‘Siamo in un’altra dimensione, con due azzurri che hanno riscritto la storia dell’atletica, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Ma è soltanto la punta dell’iceberg, perché tutta la squadra sta riscrivendo la storia. Tutti si stanno comportando come abbiamo chiesto, cioè dando il massimo, e anche come numero di finalisti siamo molto avanti. Manca ancora una settimana di gare e dobbiamo chiuderla bene”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Stefano Mei, rilasciate pubblicamente dopo le imprese di Marcell Jacobs e Jimbo Tamberi, ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) ‘‘Siamo in, con due azzurri che hanno riscritto ladell’atletica, Marcelle Gianmarco. Ma è soltanto la punta dell’iceberg, perché tutta la squadra stala. Tutti si stanno comportando come abbiamo chiesto, cioè dando il massimo, e anche come numero di finalisti siamo molto avanti. Manca ancora una settimana di gare e dobbiamo chiuderla bene”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Stefano Mei, rilasciate pubblicamente dopo le imprese di Marcelle Jimbo, ...

