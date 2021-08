Tokyo 2020, l’abbraccio tra Tamberi e Jacobs dopo i due ori in 10 minuti – Il video (Di domenica 1 agosto 2021) Due ori in dieci minuti. L’impresa tanto storica quanto inattesa dell’atletica azzurra a Tokyo 2020 ha due nomi: Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Il primo ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri in 9”80, fissando il nuovo record italiano ed europeo, mentre il secondo, “Gimbo”, ha conquistato l’oro nel salto in alto, a pari merito con il qatariota Barshim, superando l’asticella posta a 2,37 metri. Ma in quei dieci minuti è successo di tutto. Tamberi stava ancora festeggiando la vittoria dell’oro, sventolando in aria il gesso che aveva dovuto indossare a ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Due ori in dieci. L’impresa tanto storica quanto inattesa dell’atletica azzurra aha due nomi: Marcelle Gianmarco. Il primo ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri in 9”80, fissando il nuovo record italiano ed europeo, mentre il secondo, “Gimbo”, ha conquistato l’oro nel salto in alto, a pari merito con il qatariota Barshim, superando l’asticella posta a 2,37 metri. Ma in quei dieciè successo di tutto.stava ancora festeggiando la vittoria dell’oro, sventolando in aria il gesso che aveva dovuto indossare a ...

