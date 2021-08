Tokyo 2020, 4x100 misti. Ancora un bronzo per l'Italia (Di domenica 1 agosto 2021) Nei 1500 sl Paltrinieri quarto. Ultima gara olimpica di Federica Pellegrini con la 4x100 mista, solo seste le azzurre. Doppio record olimpico nei 50 sl di Caeleb Dressel e Emma McKeon Leggi su rainews (Di domenica 1 agosto 2021) Nei 1500 sl Paltrinieri quarto. Ultima gara olimpica di Federica Pellegrini con lamista, solo seste le azzurre. Doppio record olimpico nei 50 sl di Caeleb Dressel e Emma McKeon

