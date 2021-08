Sonia Bruganelli e la foto della figlia Silvia sull'aereo privato: 'Un modo per renderle la vita più facile' (Di domenica 1 agosto 2021) La moglie di Bonolis ricorda i problemi della figlia e risponde così dopo le tante critiche ricevute: 'Chi di voi se potesse non lo ... Leggi su today (Di domenica 1 agosto 2021) La moglie di Bonolis ricorda i problemie risponde così dopo le tante critiche ricevute: 'Chi di voi se potesse non lo ...

Advertising

FilmNewsItaly : Sonia Bruganelli criticata per il jet privato: risponde con una foto della figlia malata - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la foto della figlia scatena le polemiche. I dettagli - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, pubblica la foto della figlia malata per zittire gli haters - infoitcultura : Sonia Bruganelli, dietro l’aereo privato c’è il dolore di una madre: voi non lo fareste?” - zazoomblog : Tommaso Zorzi: le lodi a Sonia Bruganelli - #Tommaso #Zorzi: #Sonia #Bruganelli -