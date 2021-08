“Possiamo avere due ori?” e Tamberi esplode – video

(Di domenica 1 agosto 2021) “due?”. E’ la domanda che dà il via alla festa di Gianmarco, nuovo campione olimpico di salto in alto. L’azzurro condivide il gradino più alto del podio con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Entrambi a quota 2,37, gli atleti – come documenta ildi Eurosport – si ritrovano nel conciliabolo con un giudice. “Potete continuare con il salto di spareggio”, dice il giudice. “due?”, ribatte il qatariota. “E’ possibile, dipende se decidete di essere entrambi campioni”, risponde il giudice: nemmeno il tempo di ...

Advertising

officialmaz : #Tamberi sembra un bimbo davanti al regalo che sogna da anni. #Barshim il fratello maggiore. Prende in mano la situ… - TaguidaSan : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - AlleviLaura : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - sippinonchl : @sunshinata_ @xingimi non possiamo avere mezza rappresentazione decente - no_peaches : RT @AlleracNicola: “Tamberi, Barshim: siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete… -

Ultime Notizie dalla rete : Possiamo avere

Il dialogo dell'azzurro e di Barshim con il giudice "due ori?". E' la domanda che dà il via alla festa di Gianmarco Tamberi, nuovo campione olimpico di salto in alto. L'azzurro condivide il gradino più alto del podio con il qatariota ......partita che non potrà ancorachissà quali spunti dal punto di vista dei rapporti di forza e di una condizione o valore reale da rapportare a quando si farà davvero sul serio; intanto...Sono tutti ragazzi che hanno valori importanti e sono persone di spessore. Poi chiaramente non si può avere solamente belle persone e giocatori normali, noi dobbiamo abbinare certi valori morali a ...Diretta Formula 1 gara Gp Ungheria 2021 Budapest video: cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo all’Hungaroring. Squalificato Vettel, Sainz sul podio ...