Pnrr: al Mims bando di concorso pubblico per l’assunzione di 120 ingegneri e geologi (Di domenica 1 agosto 2021) Al via le assunzioni a tempo indetrminato al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in vista del Pnrr . E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021) Al via le assunzioni a tempo indetrminato al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in vista del. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildiper...

Advertising

Affaritaliani : Pnrr: al Mims 120 assunzioni a tempo indeterminato per ingegneri e geologi - AgenziaASI : Pnrr: al Mims 120 assunzioni a tempo indeterminato per ingegneri e geologi. Pubblicato il bando in Gazzetta Ufficia… - fbartolom : @mims_gov Che probabilmente riusciranno a incidere sulle amministrazioni del sud, se mai ci riusciranno invece di e… - fbartolom : @mims_gov @FormezPA Forse un po’ tardi per qualificare le amministrazioni del sud che dovrebbero scrivere i progett… - AttolicoAngela : RT @mims_gov: In #GazzettaUfficiale il bando del Mims per l’assunzione di 120 ingegneri e geologi. Il Ministro #Giovannini: “Scommettiamo s… -