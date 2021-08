Moto Guzzi | una splendida storia Made in Italy

(Di domenica 1 agosto 2021) Life&People.it Un brand, una, una tradizione, una garanzia: ecco il segreto del successo di tante Case che fanno parte del mondo deiri. Tra queste ovviamente non può mancare unarealtà comeche è nota a livello internazionale per il suo eccezionale design e l’elevatissima qualità. Caratteristiche che la differenziano dalla concorrenza e la rendono unica. Il 2021 pernon è certo un anno casuale: proprio in questi mesi infatti l’azienda di Mandello del Lario festeggia il secolo di vita. Un anniversario stupendo da celebrare ...

Advertising

jacopogiliberto : @LazzariAmbrogio @StefanoBerto83 @FedroA23 @merlinoontheweb @CarloStagnaro @trattomale moto guzzi sp3 cc1000, detta… - GennaroSenatore : @stefanobellelli @AlessioParodi6 @Th_Dm4570 Peggio. BMW. Il Guzzi 850 era una moto da omini veri. - ilmessaggeroit : Moto Guzzi, GMG e Motoraduno rimandati all'anno prossimo. Per situazione sanitaria eventi posticipati a set... - FabioGaruccio : Pure le Triumph sono fighe. Come le Ducati e le Guzzi. Altro che le moto giappanesi - sandronefuma : RT @gponedotcom: Moto Guzzi: i festeggiamenti del Centenario rimandati al 2022: Le Giornate Mondiali Guzzi e il Motoraduno del Centenario,… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Guzzi

Il signor Richard Hammond pare venda un po' di ferri interessanti. Ovvero auto ed'epoca che vanno all'asta per far cassa (utile a una nuova attività di restauro) e al contempo ... laLe Mans ...Con grande rammarico, il Comune di Mandello del Lario e il Comitato Organiz alla situazione sanitaria,zatore del Motoraduno hanno dovuto prendere atto delle indicazioni delle autorità e ...Un milione di euro in fumo. Annullato il motoraduno in programma dal 6 al 12 settembre l’indotto locale perderà un giro d’affari di almeno un milione di euro. Da un lato l’ ...Annuncio vendita Moto Guzzi Nevada 750 Classic i.e. (2004 - 06) usata a Recanati, Macerata - 8426231 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...