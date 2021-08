Matteo Renzi contro il Reddito di Cittadinanza: “La gente deve soffrire”. Scoppia la polemica (Di domenica 1 agosto 2021) Stanno facendo molto discutere le parole di Matteo Renzi, ex premier e oggi leader di Italia Viva, pronunciate contro il Reddito di Cittadinanza. Le antipatie di Renzi per il M5S sono ormai note e per nulla nascoste, ma questa volta il suo discorso gli si sta ritorcendo contro: su Twitter è andato in tendenza l’hashtag “Renzi fai schifo“, di chi protesta e polemizza contro i riferimenti alla sofferenza e alle schiene spaccate. Per Renzi “la gente deve soffrire”: il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 1 agosto 2021) Stanno facendo molto discutere le parole di, ex premier e oggi leader di Italia Viva, pronunciateildi. Le antipatie diper il M5S sono ormai note e per nulla nascoste, ma questa volta il suo discorso gli si sta ritorcendo: su Twitter è andato in tendenza l’hashtag “fai schifo“, di chi protesta e polemizzai riferimenti alla sofferenza e alle schiene spaccate. Per“la”: il ...

Advertising

Linkiesta : Essere l’unico vero politico d’Italia è la forza e la debolezza di Matteo Renzi Gli italiani non amano i professio… - ciropellegrino : Cmq a proposito di #redditodicittadinanza , Matteo #Renzi è stato avvistato «in tenuta ginnica a passeggio in via… - fanpage : Matteo Renzi durissimo nei confronti del reddito di cittadinanza. - Mine_1509 : RT @Nilic_Kirillov: Nella prossima seduta dirò allo psichiatra 'senta, faccia qualunque cosa ma mi faccia smettere di soffrire perché non h… - disappunto : Mi spiace che Matteo Renzi abbia detto quella cosa perché stavo considerando l’idea di votare Italia Viva -