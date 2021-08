Marco Aime il 3 a Pieve Ligure e il 4 a Luni con “Ogni luogo è un dove” – Teatro Pubblico Ligure (Di domenica 1 agosto 2021) La XIV edizione dello Scali a mare Pieve Ligure Art Festival, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, prosegue martedì 3 agosto 2021 allo Scalo Torre di Pieve Ligure (Genova) con Ogni luogo è un dove di e con Marco Aime. L’antropologo, docente all’Università di Genova, non solo ha scritto e interpreta il testo, ma per la prima volta è anche autore delle canzoni originali, che sono state musicate da Massimo Germini, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 1 agosto 2021) La XIV edizione dello Scali a mareArt Festival, ideato e diretto da Sergio Maifredi per, prosegue martedì 3 agosto 2021 allo Scalo Torre di(Genova) conè undi e con. L’antropologo, docente all’Università di Genova, non solo ha scritto e interpreta il testo, ma per la prima volta è anche autore delle canzoni originali, che sono state musicate da Massimo Germini, ...

Advertising

serpilloc : RT @Beppeley: Se guardiamo in basso, vediamo piedi, non radici. (Marco Aime, antropologo) - CorazzaEfisia : RT @Beppeley: Se guardiamo in basso, vediamo piedi, non radici. (Marco Aime, antropologo) - Beppeley : Se guardiamo in basso, vediamo piedi, non radici. (Marco Aime, antropologo) -