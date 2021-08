Lite Oppini Zorzi | Karina Cascella ad Alba Parietti “Fatti i fatti tuoi …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 1 agosto 2021) Tommasoe Francescosi sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e tra di loro è nata una splendida amicizia. Tante sono state le dediche e le dimostrazioni di affetto che i due ex gieffini si sono rivolti in questi mesi ma negli ultimi giorni qualcosa sembrerebbe essere cambiata.insembrerebbero aver litigato e in molti in queste ore stanno esprimendo i loro pareri sulla questione. Tra questi anchela quale con molta sincerità ha espresso il suo pensiero tirando anche in ballo la ...