Italiano | «A chi mi ispiro? Guardiola | Sarri mi intriga Zeman poi…»

Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti, soffermandosi anche su Maurizio Sarri. L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali. E il tecnico viola si è soffermato anche su Maurizio Sarri. Queste le sue parole: «A chi mi ispiro? Negli ultimi anni come si fa a non nominare Guardiola? Per quello che ha fatto… Lo stesso Sarri negli ultimi tempi ha destato grande interesse, prima con il Napoli e poi con Chelsea. Ma poi con Klopp, Luis Enrique… Il Barcellona, che ha un pensiero calcistico a prescindere»

