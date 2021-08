Gianmarco Tamberi | l’oro olimpico dopo l’infortunio | le immagini diventano virali

(Di domenica 1 agosto 2021) Chi è? Tutto suldi Tokyo 2020 nel salto in alto. E quel suo maledetto infortunio… (Fonte Foto: Getty Images)Un oro inatteso, inaspettato e forse per questo ancor più bello e tutto da festeggiare.conquista il primo posto nel salto in alto. La sua gioia è stata indescrivibile e tra l’altro è arrivato soltanto pochi minuti prima l’incredibile trionfo di Jacobs nei 100 metri. Una giornata che entra di diritto nella storia dell’atletica e di tutto lo sport italiano. Ma chi è il saltatore in alto che ha fatto gioire tutti i ...

Pazzeschi, eroici, semplicemente eccezionali. L'impresa made in Italy di Marcell Jacobs nei 100 metri piani e dinel salto in alto nella vetrina più importante, quella di Tokyo, rappresenta uno dei momenti più alti della storia dell'atletica italiana. Mancava dal 2004 il successo ai Giochi nell'...ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto alle olimpiadi di Tokyo 2020, a pari merito con Essa Mutaz Barshim del Qatar con la misura di 2 metri e 37. Bronzo per il bielorusso ...I giochi di Tokyo sono la sua rivincita. Dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha privato di Rio 2016, Gianmarco Tamberi, 29enne di Civitanova marche, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto a T ...Alla terza giornata delle Olimpiadi di Tokyo le medaglie d'oro di Tamberi e Jacobs, dopo altri risultati veramente brillanti degli atleti italiani. Che emozioni e che soddisfazioni ci ha dato oggi la ...