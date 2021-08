GdS – Lacazette per Lautaro Martinez | secco no dell’Inter

Leggi su intermagazine

(Di domenica 1 agosto 2021) Noalla proposta dell’Arsenal perNegli ultimi giorni è tornato di stretta attualità il futuro dicon l’Inter. L’attaccante argentino piace a diversi club europei e tra questi si è inserito anche l’Arsenal. I Gunners ci hanno provato con i nerazzurri provando uno scambio conil no da parte del club di Viale della Liberazione. “Il noè stato, non è questa la via per tentare i nerazzurri sul fronte dell’argentino. Suè giusto ...