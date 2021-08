Formula 1, Ocon vince il Gp Ungheria dopo l’incidente-strike di Bottas e Stroll. Hamilton terzo ma torna in vetta al mondiale (Di domenica 1 agosto 2021) Una gara che si può definire impazzita, e che ha portato a un podio totalmente inedito. Il Gp di Ungheria del 2021 verrà ricordato per questo, e soprattutto per la carambola a pochi metri dalla partenza, con Valtteri Bottas che perde il controllo della sua Mercedes e tampona l’Aston Martin di Lance Stroll, causando uno strike di cinque piloti tra cui anche Charles Leclerc. In mezzo al caos dell’Hungaroring, dopo la bandiera rossa e la ripartenza Esteban Ocon coglie il jolly e conduce sulla sua Alpine una gara di disciplina e sostanza, andandosi a guadagnare il suo primo trofeo in carriera. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Una gara che si può definire impazzita, e che ha portato a un podio totalmente inedito. Il Gp didel 2021 verrà ricordato per questo, e soprattutto per la carambola a pochi metri dalla partenza, con Valtteriche perde il controllo della sua Mercedes e tampona l’Aston Martin di Lance, causando unodi cinque piloti tra cui anche Charles Leclerc. In mezzo al caos dell’Hungaroring,la bandiera rossa e la ripartenza Estebancoglie il jolly e conduce sulla sua Alpine una gara di disciplina e sostanza, andandosi a guadagnare il suo primo trofeo in carriera. ...

SkySportF1 : ?? OCON VINCE LA SUA PRIMA GARA IN F1? ?? Super Alonso 'in difesa' su Hamilton I risultati ?… - Gazzetta_it : F1 GP Ungheria, Ocon pesca il jolly in Ungheria. Vettel sul podio con Hamilton - SkySportF1 : Ocon vince il GP d'Ungheria: decisiva la 'difesa' di Alonso su Hamilton #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - tredicinove : RT @Gianludale27: I festeggiamenti dell'Alpine per la prima vittoria in Formula 1 di Esteban Ocon ?? #HungarianGP - fattoquotidiano : Formula 1, Ocon vince il Gp Ungheria dopo l’incidente-strike di Bottas e Stroll. Hamilton terzo ma torna in vetta a… -