Formula 1 | Gran Premio di Ungheria | prima vittoria in carriera per il francese Ocon

(Di domenica 1 agosto 2021) IlEstebanporta a casa ildi. È il suo primo successo in, ottenuto approfittando degli errori dei suoi avversari.si aggiudica ilcon l’Alpine. Secondo Sebastian Vettel, mentre Lewis Hamilton, dopo una straordinaria rimonta dall’ultimo posto, finisce terzo. Al quarto posto Carlos Sainz, con l’unica Ferrari in gara a Budapest dopo il ko di Leclerc. Verstappen al decimo posto. Il GP d’sarà ricordato per il maxi tamponamento al via che ha messo fuori uso ...

BUDAPEST - IlPremio d'Ungheria va a Esteban Ocon. La gara più pazza dell'anno, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2021 di , vinee conquistata dal francese in una giornata caratterizzata dal maxi ...Esteban Ocon vince un follePremio di Ungheria in1. Prima vittoria in carriera per il pilota della Alpine, che precede l'Aston Martin di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, nuovo leader del Mondiale. ...MOGYOROD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Esteban Ocon vince un folle Gran Premio di Ungheria in Formula 1. Prima vittoria in carriera per il pilota della Alpine, che precede l’Aston Martin di Sebastian Vette ...Secondo Sebastian Vettel, terzo, dopo una straordinaria rimonta, Lewis Hamilton. Carlos Sainz si qualifica quarto. Verstappen decimo ...