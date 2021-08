F1, gara GP Ungheria 2021: ordine di arrivo e risultati. Ocon, prima gioia in carriera. Vettel ed Hamilton sul podio (Di domenica 1 agosto 2021) L’ordine di arrivo e i risultati della gara del Gran Premio di Francia 2021 di Formula 1, vinto da Esteban Ocon. Sul circuito dell’Hungaroring si susseguono i colpi di scena, a partire dalla prima partenza: Valtteri Bottas tampona Norris che a sua volta centra Verstappen. Dopo il regime di Safety Car è stata esposta la bandiera rossa: out lo stesso Bottas, Leclerc, Stroll e anche Perez. Dopo la prima partenza c’è stata ovviamente la seconda, quantomeno singolare: solo Lewis Hamilton si è presentato, con le intermedie, sulla griglia. Tutti ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) L’die idelladel Gran Premio di Franciadi Formula 1, vinto da Esteban. Sul circuito dell’Hungaroring si susseguono i colpi di scena, a partire dallapartenza: Valtteri Bottas tampona Norris che a sua volta centra Verstappen. Dopo il regime di Safety Car è stata esposta la bandiera rossa: out lo stesso Bottas, Leclerc, Stroll e anche Perez. Dopo lapartenza c’è stata ovviamente la seconda, quantomeno singolare: solo Lewissi è presentato, con le intermedie, sulla griglia. Tutti ...

