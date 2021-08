Esteban Ocon ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 (Di domenica 1 agosto 2021) Il pilota della Alpine davanti a Sebastian Vettel della Aston Martin e Lewis Hamilton della Mercedes. Per Ocon è la prima vittoria della sua carriera in Formula 1, Leggi su ilpost (Di domenica 1 agosto 2021) Il pilota della Alpine davanti a Sebastian Vettel della Aston Martin e Lewis Hamilton della Mercedes. Perè la prima vittoria della sua carriera in1,

Advertising

zazoomblog : F1 Esteban Ocon trionfa in un pazzo GP d’Ungheria 2021 davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - #Esteban… - etiennefarina : F1 GP Ungheria, Ocon pesca il jolly in Ungheria. Vettel sul podio con Hamilton ?@Gazzetta_it? - edededdiy : RT @ansiogenaaf: oggi giornata storica non solo per la prima vittoria di Esteban Ocon ed Alpine ma anche perché lì, su quel podio ci sono i… - darioderrico : RT @RaiSport: ?? All'#Hungaroring trionfa a sorpresa #Ocon Alle sue spalle #Vettel e #Hamilton in un #Gp pieno di colpi di scena. Decimo #Ve… - iamHeyEl : RT @elliotaldstan: Anthoine Hubert,Charles Leclerc ,Esteban Ocon,Pierre Gasly. Cresciuti insieme. Tre di loro ora hanno vinto un gp di Form… -